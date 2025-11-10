A ideia de que países desenvolvidos devem ser os principais financiadores de mecanismos globais de preservação ambiental foi um dos argumentos apresentados pela China ao Brasil para se esquivar de um aporte no Fundo Florestas Tropicais para Sempre (TFFF, na sigla em inglês).

Integrantes do governo Lula (PT), porém, seguem otimistas com a possibilidade de um aporte significativo do país asiático.

Durante as negociações para que Pequim investisse no fundo, representantes do regime chinês invocaram o princípio das responsabilidades comuns porém diferenciadas. Na agenda climática, esse princípio estabelece que países desenvolvidos devem liderar o financiamento e as ações de mitigação, uma vez que essas nações se beneficiaram historicamente do uso de combustíveis fósseis e lucraram com a emissão de gases de efeito estufa.