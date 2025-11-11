Uma operação da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop) e do Instituto Municipal de Vigilância Sanitária (Ivisa-Rio) flagrou, nessa segunda-feira (10), depósitos de bebidas em condições precárias na Lapa, Centro do Rio. Um dos locais, na Travessa do Mosqueira, foi interditado depois que os agentes encontrarem fezes de ratos, animais domésticos circulando entre os produtos e fiação exposta.
Leia mais: Polícia acha fornecedor de etanol adulterado para batizar drinks
De acordo com o Ivisa-Rio, o estabelecimento operava sem alvará e licença sanitária e ainda fabricava gelo impróprio para consumo. O espaço foi multado por más condições de higiene e risco à saúde pública. Outros dois endereços foram vistoriados: um na Rua Visconde de Maranguape, que também foi autuado por sujeira e acúmulo de objetos, e outro na Avenida Mem de Sá, que já estava desativado.
Durante a ação, as equipes apreenderam 28 engradados de bebidas, máquina de gelo, 280 garrafas de destilados, 800 latas e garrafas de cervejas e refrigerantes, além de carrinhos de carga e materiais de publicidade irregulares. Quatro motocicletas também foram recolhidas ao depósito público.
Segundo o secretário de Ordem Pública, Marcus Belchior, o objetivo é impedir que produtos armazenados de inadequadamente cheguem aos consumidores.
A operação foi motivada por denúncias de moradores e comerciantes da região. A Coordenadoria Técnica de Operações Especiais (Coope) removeu ainda coberturas irregulares que avançavam sobre calçadas. A Guarda Municipal deu apoio à ação.