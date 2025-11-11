Uma operação da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop) e do Instituto Municipal de Vigilância Sanitária (Ivisa-Rio) flagrou, nessa segunda-feira (10), depósitos de bebidas em condições precárias na Lapa, Centro do Rio. Um dos locais, na Travessa do Mosqueira, foi interditado depois que os agentes encontrarem fezes de ratos, animais domésticos circulando entre os produtos e fiação exposta.

De acordo com o Ivisa-Rio, o estabelecimento operava sem alvará e licença sanitária e ainda fabricava gelo impróprio para consumo. O espaço foi multado por más condições de higiene e risco à saúde pública. Outros dois endereços foram vistoriados: um na Rua Visconde de Maranguape, que também foi autuado por sujeira e acúmulo de objetos, e outro na Avenida Mem de Sá, que já estava desativado.