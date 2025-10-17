Polícia acha fornecedor de etanol adulterado para batizar drinks

A Polícia Civil de São Paulo encontrou nesta sexta-feira (17) um posto de combustível suspeito de fornecer etanol adulterado com metanol para a produção de bebidas alcoólicas falsificadas. O caso é investigado no âmbito da Operação Carbono Oculto, que apura a infiltração do PCC no setor de combustíveis. As informações são do G1.

A fiscalização, feita em parceria com a Agência Nacional do Petróleo (ANP), foi efetuada em dois endereços: um em São Bernardo do Campo e outro em Santo André, apontado como o principal fornecedor do produto.