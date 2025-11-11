O músico britânico Paul McCartney fez um apelo aos organizadores da COP30, em Belém (PA), para que o evento adote cardápio totalmente vegetariano. O ex-Beatle afirmou que servir carne numa conferência sobre mudanças climáticas seria “como distribuir cigarros em uma conferência de prevenção ao câncer”. As informações são da *Euronews*.
Em carta aberta divulgada pela organização PETA (Pessoas pelo Tratamento Ético dos Animais), McCartney disse que a pecuária é “um dos principais motores do desmatamento e da catástrofe climática que devasta o planeta” e pediu que os líderes mundiais “deem o exemplo” ao eliminar produtos de origem animal do menu.
Vegetariano desde 1975, McCartney é um dos mais conhecidos defensores dos direitos dos animais. Ao lado da falecida esposa, Linda McCartney, lançou uma linha de alimentos vegetarianos e, mais tarde, criou a campanha Meat Free Monday, que incentiva a redução do consumo de carne em prol do meio ambiente.
A COP30, que começou nesta segunda-feira (10), reúne chefes de Estado e ativistas de todo o mundo na capital paraense.
Carta de Paul McCartney a Corrêa do Lago:
"André Corrêa do Lago
Presidente da COP30
Prezado Sr. Corrêa do Lago,
Escrevo em nome dos meus amigos da PETA para pedir que o cardápio da COP30 esteja alinhado com sua missão, tornando-o totalmente vegetariano. Essa medida reduziria significativamente a pegada de carbono e o impacto ambiental geral do evento, estabelecendo um exemplo positivo a ser seguido pelo mundo.
É apropriado que a COP30 seja realizada em Belém, porta de entrada da Amazônia, cuja floresta tropical é frequentemente chamada de “os pulmões da Terra” por absorver e armazenar grandes quantidades de dióxido de carbono enquanto libera oxigênio. Proteger a Amazônia, que sustenta a vida, deve ser uma prioridade para ambientalistas de todas as nacionalidades, por isso fiquei chocado ao saber que apenas 40% dos alimentos servidos na COP30 deverão ser vegetarianos.
Servir carne em uma conferência sobre o clima é como distribuir cigarros em um congresso de prevenção ao câncer! A pecuária é um dos principais fatores de desmatamento e da catástrofe climática que devasta o planeta. De fato, a criação de gado responde por 80% do desmatamento da floresta tropical. No Brasil, o desmatamento e as queimadas para abrir espaço a fazendas de gado, somados às condições cada vez mais secas causadas pelas mudanças climáticas, fazem a Amazônia queimar em ritmo alarmante — um ciclo vicioso com consequências devastadoras e de longo alcance.
O próprio site da COP30 confirma que refeições à base de plantas têm uma pegada de carbono substancialmente menor. Por isso, peço que lidere pelo exemplo e torne o cardápio da conferência totalmente vegetariano.
Agradeço pela atenção.
Atenciosamente,
Sir Paul McCartney"