O músico britânico Paul McCartney fez um apelo aos organizadores da COP30, em Belém (PA), para que o evento adote cardápio totalmente vegetariano. O ex-Beatle afirmou que servir carne numa conferência sobre mudanças climáticas seria “como distribuir cigarros em uma conferência de prevenção ao câncer”. As informações são da *Euronews*.

Leia mais: Água por R$25 e salada por R$99: Confira 'precinhos' da COP30

Em carta aberta divulgada pela organização PETA (Pessoas pelo Tratamento Ético dos Animais), McCartney disse que a pecuária é “um dos principais motores do desmatamento e da catástrofe climática que devasta o planeta” e pediu que os líderes mundiais “deem o exemplo” ao eliminar produtos de origem animal do menu.