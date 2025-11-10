A Justiça do Rio de Janeiro decretou nesta segunda-feira (10) a falência do Grupo Oi, uma das maiores operadoras de telecomunicações do país. A decisão foi tomada pela 7ª Vara Empresarial do Tribunal de Justiça fluminense, após o administrador judicial apontar o descumprimento de compromissos financeiros e o esgotamento dos recursos da companhia.

A Oi acumula cerca de R$ 1,7 bilhão em dívidas fora do processo de recuperação judicial - meio bilhão a mais que em junho. Segundo a juíza responsável pela decisão, “a Oi é tecnicamente falida”, já que não demonstrou condições de se reerguer e ainda tentou recorrer a novas manobras financeiras, como pedido de proteção judicial nos Estados Unidos.