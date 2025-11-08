A passagem de um ciclone extratropical entre sexta-feira (7) e ete sábado (8) provocou estragos também em regiões do Rio Grande do Sul. Ventos chegaram a 107 km/h, e cerca de 200 mil moradores continuam sem energia elétrica, segundo a concessionária CEEE Equatorial. As informações são do CBT News.
O fenômeno causou destelhamentos, quedas de árvores e postes em pelo menos dez municípios. Em Porto Alegre, nove vias foram bloqueadas. Na Serra Gaúcha, a BR-470 foi interditada por risco de deslizamentos.
Uma morte é investigada pela Defesa Civil: um homem de 26 anos morreu após ser atingido por uma árvore enquanto trabalhava na poda de uma área de mata em Rolante.
Cidades como Ilópolis e Anta Gorda registraram mais de 150 mm de chuva em 24 horas. Autoridades seguem monitorando áreas de risco e atuando na recuperação dos estragos.