Motorista de BMW atropela suspeito de assalto a Porsche
O ocupante de uma moto morreu carbonizado após tentar assaltar um Porsche na avenida Presidente Altino, no bairro Jaguaré, na zona oeste de São Paulo, na manhã deste domingo (9).
De acordo com o boletim de ocorrência, dois homens numa motocicleta, armados, seguiam o Porsche pela avenida.
Na altura do número 2.970, uma Mercedes que vinha atrás da Porsche percebeu a tentativa de assalto e bateu na traseira da moto. Ainda segundo o registro policial, ambos se chocaram contra uma parede e pegaram fogo.
O homem na garupa da moto morreu no local, segundo o Corpo de Bombeiros. Ele teve o corpo carbonizado. O piloto da moto conseguiu fugir.
De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, foi apreendida uma arma de fogo municiada no local.
O caso foi registrado como tentativa de roubo, homicídio, legítima defesa, incêndio e apreensão/localização de veículo no 91º DP (Ceagesp).