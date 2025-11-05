Uma carreta com quatro ocupantes na cabine caiu por volta das 17h desta quarta-feira (5) da ponte Atílio Fontana, na marginal Tietê, na zona norte de São Paulo.

O veículo teria perdido o controle quando fazia a curva em uma alça de acesso da rodovia Anhanguera para a pista da marginal no sentido da rodovia Ayrton Senna e despencado em uma área de barranco, na margem do rio. Segundo os bombeiros, a queda foi de cerca de 20 metros.

O Corpo de Bombeiros fez o atendimento com oito viaturas. Uma vítima foi socorrida em parada cardiorrespiratória, atendida pela equipe médica do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e levada ao hospital Penteado pelo helicóptero Águia 12 da Polícia Militar, que parou na pista da marginal para fazer o resgate.