Durante evento do PL Mulher em Londrina (PR), no sábado (8), a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro afirmou que acredita na “submissão saudável” da mulher ao marido e defendeu que o papel feminino na política deve ser de colaboração, e não de competição com os homens, apurou a CNN.

“Sou auxiliadora ajudadora. E a Bíblia fala da submissão da esposa ao marido, mas é a submissão saudável”, declarou Michelle, explicando que o conceito, segundo ela, está baseado no amor e na reciprocidade dentro do casamento. A ex-primeira-dama também afirmou que “fazer uma comidinha gostosa para o marido e cuidar da casa não diminui a mulher, mas fortalece os laços familiares”.