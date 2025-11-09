O SUS (Sistema Único de Saúde) começou a implementar o plano emergencial de atendimento às vítimas do tornado que destruiu Rio Bonito do Iguaçu, no centro-sul do Paraná. As ações incluem acolhimento psicológico, distribuição de medicamentos e reforço nas equipes de saúde que atuam na região, informou a CNN.

Leia mais: Paraná vai liberar R$ 50 milhões para reconstrução de Rio Bonito

Cerca de 10 mil pessoas foram afetadas pelo fenômeno, o que representa mais de 70% da população local. Seis mortes foram confirmadas, e aproximadamente mil moradores estão desabrigados ou desalojados. O atendimento médico emergencial tem se concentrado em casos de traumas provocados pelos ventos, como ferimentos na cabeça, tórax e pés.