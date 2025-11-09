Uma plenária, diversas salas de reunião e pessoas de todo o mundo discutindo sobre mudança climática. A descrição poderia ser da COP30, a conferência da ONU que começa em Belém nesta segunda (10), mas é do Climate Implementation Summit, evento que reuniu centenas de empresários em um hotel em São Paulo no último sábado (8). Nem todos, porém, planejam ir à cúpula oficial.

Leia mais: Setor privado foca pré-COP30 em S. Paulo e esvazia Belém

Ulf Erlandsson, CEO e fundador do think tank sueco Anthropocene Fixed Income Institute, diz que participou das últimas duas conferências, sediadas em Dubai e Baku. Neste ano, ele viajou de Estocolmo a São Paulo para acompanhar as agendas dos investidores com os quais mantém contato.