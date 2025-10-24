Setor privado foca pré-COP30 em S. Paulo e esvazia Belém

Mario Abreu, vice-presidente de sustentabilidade do grupo Ferrero, por exemplo, participou da Semana do Clima de Nova York e de um evento pré-COP30 em São Paulo, mas diz não ter planos de viajar à capital paraense. "Não temos nada resolvido."

São Paulo receberá outros quatro eventos pré-COP, além do Climate Action Innovation Zone: o Global Investors' Symposium (9 e 10 de novembro), que coincide com o início da conferência oficial; o PRI in Person 2025 (4 a 6 de novembro), que se autodeclara uma porta de entrada dos investidores para a COP30; o Fórum de Negócios e Finanças da COP30 (3 a 5 de novembro), promovido pela Bloomberg Philanthropies; e o Summit Agenda SP+Verde (4 e 5 de novembro), realizado pelo governo de Tarcísio de Freitas (Republicanos) em parceria com a prefeitura da capital e a USP.

Caio Magri, diretor-presidente do Instituto Ethos, organização voltada a apoiar empresas em gestão sustentável, afirma que a programação prévia à cúpula é importante, mas nota um desvio de foco. Ele conta que não irá aos encontros em São Paulo porque já estará no Pará e planeja concentrar esforços nas duas semanas da conferência.