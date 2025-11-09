O Audi Q5, ocupado por cinco pessoas, bateu numa árvore e caiu na alça de acesso da Rodovia dos Imigrantes. As informações são do g1.

Três mulheres morreram num acidente em São Vicente, no litoral de São Paulo, nesse domingo (9). Anteriormente, foi publicado que apenas uma morreu, porque as outras duas foram socorridas vivas. No entanto, o boletim de ocorrência atualizou que as elas não resistiram aos ferimentos e morreram mais tarde naquele dia.

As vítimas foram identificadas como Geovana Ramos Reis, de 26 anos, Vitória Gomes Maximino da Silva, de 22, e Bianka de Braz Feitoza Pinto, de 25. Todas eram moradoras de São Vicente. O motorista, o empresário Ruy Barboza Neto, de 26 anos, foi preso em flagrante por homicídio após exames do Instituto Médico Legal (IML) confirmarem embriaguez.

O acidente aconteceu por volta das 7h, e segundo a Polícia Rodoviária, o motorista conduzia em alta velocidade quando perdeu o controle da direção e caiu no canal. Uma sobrevivente contou à polícia que o grupo saíra de uma casa noturna em Santos e que o condutor estava bêbado.

A defesa do empresário afirmou ao G1 que ele está colaborando com as investigações O caso é investigado pela Delegacia Sede de São Vicente.