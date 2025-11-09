Um motorista perdeu o controle do veículo e desceu uma escadaria "voando" na zona sul de São Paulo.

O carro despencou na rua Paulo de Souza Santos, no Jardim Apurá. Um vídeo mostra momento em que veículo cai cinco lances de escada.

Câmeras de segurança flagraram o carro "voando" e capotando. A frente do veículo bate na escada ao aterrissar, e faz com que carro dê uma pirueta.