Nesta domingo (9), celebra-se o 36º aniversário da queda do Queda do Muro de Berlim, na Alemanha, que em 1989 derrubou não apenas concreto, mas barreiras ideológicas e simbolizou o fim da Guerra Fria. Em Berlim, celebra-se a data com uma série de eventos sob o nome de Berlin Freedom Week, com mais de 130 atividades em cerca de 80 locais da cidade.
Fatos históricos que marcaram o momento
-
O muro, erguido em 1961 para separar Berlim Oriental, sob regime comunista, de Berlim Ocidental, cai na noite de 9 de novembro de 1989 após milhares de cidadãos se dirigirem espontaneamente aos pontos de passagem.
-
A célebre conferência de imprensa em que o porta-voz da RDA, Günter Schabowski, anunciou “imediata entrada em vigor” das novas regras de viagem desencadeou a abertura das barreiras.
A reunificação oficial da Alemanha se deu em 3 de outubro de 1990, menos de um ano depois da queda do muro.
Algumas curiosidades
-
Trechos do muro foram preservados e transformados em museus a céu aberto, como a East Side Gallery, que hoje abriga grafites de artistas de todo o mundo.
-
A data também é lembrada por outros momentos históricos alemães: em 1938 ocorreu a Kristallnacht, em 1918 a proclamação da república, tornando o 9 de novembro um “dia fatídico” na história do país.
Qual a relação com o Brasil?
Embora distante geograficamente, o episódio na Alemanha carrega lições relevantes para o Brasil. O muro simbolizava a divisão, o autoritarismo e a limitação de liberdades, temas que também ressoam em contextos brasileiros de defesa da democracia, de combate à discriminação e de valorização dos direitos civis.
Além disso, na era atual, com o uso intensificado de redes de informação, crises políticas e debates sobre liberdade individual, o exemplo da Alemanha alerta para a fragilidade dos regimes democráticos e a importância da vigilância dos cidadãos.
A celebração deste aniversário em Berlim com a Freedom Week reafirma uma mensagem universal: liberdade, transparência e unidade são valores que transcendem fronteiras. No Brasil, revisitar o legado do muro pode inspirar reflexões sobre as próprias barreiras sociais, políticas ou simbólicas que ainda precisam ser derrubadas.