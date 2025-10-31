A tensão entre Rússia e Estados Unidos voltou a crescer depois que Vladimir Putin e Donald Trump retomaram discursos e ações típicas da era da Guerra Fria, marcada pela corrida armamentista: o presidente russo prometeu reforçar o arsenal nuclear e retomar testes de mísseis, enquanto Trump anunciou a intenção de ampliar o orçamento militar e rever acordos de defesa com aliados.

As decisões coincidem com o agravamento das tensões entre Rússia e Estados Unidos, que voltaram a trocar críticas sobre a influência geopolítica no Leste Europeu e na Ásia. Analistas avaliam que a postura de ambos pode marcar o início de um novo período de rivalidade aberta entre as potências.