Ônibus com 50 pessoas cai no Rio Tocantins; motorista morre

Motorista perdeu controle do ônibus após falha em sistema de freios. O veículo se preparava para embarcar em uma balsa e fazer a travessia até Porto Franco, no Maranhão, mas os freios não funcionaram, o ônibus rompeu a grade de proteção e caiu no rio.

Um ônibus de turismo com 50 pessoas, sendo 48 passageiros e dois motoristas, caiu no rio Tocantins, em Tocantinópolis, na região norte do estado, na madrugada deste domingo (26). Uma pessoa morreu.

Condutor de 25 anos, que estava dormindo no bagageiro, ficou preso e morreu afogado. O corpo dele foi localizado a uma profundidade de três metros e levado ao IML. O outro motorista, que pilotava o veículo no momento do acidente, conseguiu escapar pelas janelas.

Outras duas pessoas ficaram feridas. Um homem de 31 anos e uma criança de 7 tiveram machucados leves, receberam atendimento no local e passam bem.

Outros passageiros não ficaram feridos. Eles conseguiram sair do ônibus com a ajuda de barqueiros e funcionários da empresa responsável pela operação da balsa.