A Defesa Civil de Santa Catarina confirmou neste sábado (8) a ocorrência de três tornados no oeste do estado, atingindo os municípios de Dionísio Cerqueira, Xanxerê e Faxinal dos Guedes.

Assim como no Paraná, onde um tornado foi registrado em Rio Bonito do Iguaçu nesta sexta-feira (7), o fenômeno é constatado pelos técnicos por meio de análises do radar meteorológico e também com o uso de registros fotográficos dos danos e de inspeções em campo.