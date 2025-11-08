08 de novembro de 2025
'SEM DINHEIRO'

Idosa envenena e abandona cachorra e filhotinhos na chuva; VÍDEO

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução de vídeo/@ceilandiamuitatreta/Instagram
Pena para maus-tratos é de 2 a 5 anos de prisão, aumentada em até um terço devido à morte dos filhotes.
Uma idosa de 69 anos foi presa em flagrante em Ceilândia (DF), por abandonar uma cachorra e quatro filhotes sob a chuva forte dessa sexta (7). O caso foi flagrado em vídeo e é investigado pela Delegacia de Repressão aos Crimes Contra os Animais (DRCA) informou o Metrópoles.

ceilandiamuitatreta/Instagram

As imagens mostram a mulher descendo do carro e deixando a caixa com os animais ao lado de um trailer, antes de ir embora. Quando os agentes chegaram ao local, dois filhotes já estavam mortos, com indícios de envenenamento. Os sobreviventes e a mãe foram resgatados e levados para atendimento veterinário.


CCTV via ceilandiamuitatreta/Instagram

Durante o depoimento, a suspeita alegou que o animal fugiu e voltou prenhe, e que abandonou a ninhada porque não tem condições de cuidar deles.

Ela foi autuada por maus-tratos a animais, crime previsto na Lei de Crimes Ambientais, com pena de dois a cinco anos de prisão, aumentada em até um terço devido à morte dos filhotes.


ceilandiamuitatreta/Instagram

