Uma idosa de 69 anos foi presa em flagrante em Ceilândia (DF), por abandonar uma cachorra e quatro filhotes sob a chuva forte dessa sexta (7). O caso foi flagrado em vídeo e é investigado pela Delegacia de Repressão aos Crimes Contra os Animais (DRCA) informou o Metrópoles.

As imagens mostram a mulher descendo do carro e deixando a caixa com os animais ao lado de um trailer, antes de ir embora. Quando os agentes chegaram ao local, dois filhotes já estavam mortos, com indícios de envenenamento. Os sobreviventes e a mãe foram resgatados e levados para atendimento veterinário.



CCTV via ceilandiamuitatreta/Instagram

Durante o depoimento, a suspeita alegou que o animal fugiu e voltou prenhe, e que abandonou a ninhada porque não tem condições de cuidar deles.