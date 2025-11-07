O autódromo de Interlagos já foi o palco da consagração de seis campeões mundiais de F1. Foi lá que o então jovem espanhol Fernando Alonso, aos 24 anos, encerrou o reinado de Michael Schumacher em 2005 ao conquistar o primeiro de seus dois títulos -o alemão vinha de cinco troféus consecutivos.

Também foi ali, sob um clima que alternava entre esperança e desolação, que Felipe Massa viu o sonho do título escorrer entre os dedos na última volta do GP do Brasil de 2008, no instante em que o inglês Lewis Hamilton, então um estreante brilhante, garantiu a primeira de suas sete conquistas.

Neste domingo (9), a partir das 14h (de Brasília), ainda que não possa coroar o campeão, a etapa brasileira promete ser decisiva no enredo da temporada. Lando Norris chega à pista liderando o campeonato por um fio -apenas um ponto à frente de seu companheiro na McLaren, Oscar Piastri (357 a 356). Um pouco mais atrás, a 31 pontos, Max Verstappen ressurge na disputa, encurtando distâncias e reacendendo o sonho de um quinto título.