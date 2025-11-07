Três primeiros colocados do Brasileiro, Palmeiras, Flamengo e Cruzeiro estão garantidos na próxima edição da Copa Libertadores, segundo a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

O empate do São Paulo foi o responsável por carimbar as primeiras vagas da Libertadores de 2026. O Tricolor ficou no 2 a 2 com o Flamengo, na última quarta-feira, pelo Brasileiro, e é o primeiro time fora da zona de classificação.

O time de Crespo só poderá chegar a 63 pontos, enquanto Palmeiras e Flamengo já passaram essa marca. O Alviverde bateu 68 pontos após o triunfo contra o Santos, e o Flamengo, vice-líder, tem 65.