O Palmeiras disparou após a vitória contra o Santos e tem quase 75% de chance de ser campeão do Brasileiro. O percentual é 3,4 vezes maior do que o do Flamengo, que empatou com o São Paulo. Os dados são da Universidade Federal de Minas Gerais.

O Alviverde chegou a 74,8% de probabilidade de título após o triunfo no Allianz Parque. O time alcançou 68 pontos - três a mais que o Rubro-Negro - e lidera a competição nacional.

Já o Flamengo viu sua possibilidade de título cair para somente 21,7%. Os cariocas iniciaram a semana com 41% de chance, e viram o percentual diminuir, nesta quinta-feira (06), para 32,8% e, no dia seguinte, para menos de 22%.