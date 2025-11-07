A cidade de Rio Bonito do Iguaçu, no Centro-Sul do Paraná, foi devastada na tarde e noite desta sexta-feira (7) por um fenômeno extremo com fortes indícios de tornado. O Governo do Paraná confirmou seis mortes e 600 pessoas feridas, sendo 30 em estado grave.

Segundo informações divulgadas por autoridades locais e equipes de emergência, cerca de 80% das residências e prédios sofreram danos severos ou foram completamente destruídos. O fornecimento de energia elétrica foi interrompido após a queda de postes e linhas de transmissão, deixando áreas inteiras no escuro.

Equipes do Corpo de Bombeiros, Defesa Civil do Paraná, além de voluntários e servidores municipais, atuam na remoção de escombros, no resgate de vítimas e na liberação de ruas bloqueadas. Hospitais da região receberam moradores feridos e permanecem em regime de atendimento de crise.