A Defesa Civil paulista emitiu, por volta das 19h40 desta sexta-feira (7), um alerta severo enviado para celulares no estado de São Paulo sobre risco de chuva e rajadas de vento forte nas próximas horas e ao longo deste sábado.

O alerta pede para que se evite áreas abertas e que se busque abrigo, se necessário.

O aviso via sistema Cell Broadcast foi enviado para moradores da faixa leste paulista, abrangendo as regiões da Grande São Paulo, Vale do Paraíba, Vale do Ribeira, Itapeva, Sorocaba, litoral norte, litoral sul, Baixada Santista e Campinas.