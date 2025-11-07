Um filhote de gato nasceu com um olho só na cidade de Vilhena (RO), a 700 quilômetros de Porto Velho.

Bicho nasceu junto a outros dois filhotes na manhã da terça-feira em uma fazenda da região de Nova Conquista. O capataz Gilberto Ponciano, 32, contou que recebeu uma ligação da esposa quando estava no trabalho informando que "algo curioso" tinha acontecido.

"Todo dia levanto cedo para ir trabalhar e a minha gatinha sempre espera na porta. Esse dia não vi ela. Minha esposa ligou e quando cheguei em casa vi que ela tinha criado três [filhotes] e aquele tinha um olho só. Me espantei", disse Gilberto Ponciano.