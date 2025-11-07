Um mapeamento da Abin (Agência Brasileira de Inteligência) revela que o Brasil tem 31 facções criminosas com potencial de afetar a segurança de estados. Entre os grupos criminosos, três têm atuação nacional: PCC (Primeiro Comando da Capital), CV (Comando Vermelho) e TCP (Terceiro Comando Puro).

Como CV se expandiu pelo Brasil

Expansão do Comando Vermelho começou em 2013. Naquele ano, a facção estava presente em apenas quatro estados, além do Rio de Janeiro, onde surgiu. O relatório da Abin mostra que o CV operava no Pará, Tocantins, Rondônia e Santa Catarina. Atualmente, grupo expandiu suas operações e só não tem atuação em cinco estados: Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul e São Paulo.

Lacunas deixadas pelo PCC e transferências de lideranças impulsionam crescimento da facção. O coordenador-geral de análise de conjuntura da Abin, Pedro de Souza Mesquita, afirmou que com o avanço da facção paulista para outros países, o CV percebeu que existiam territórios que podiam ser ocupados em outros estados. Além disso, Mesquita explicou que quando presos são levados para outros estados, eles buscam outras regiões para atuar, se organizar e voltar para o Rio de Janeiro.