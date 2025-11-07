A Polícia Civil prendeu na última quarta-feira (5) o suspeito de ter assassinado o instrutor físico Arinaldo Tadeu de Oliveira da Silva, 59, durante um assalto em Santo Amaro, na zona sul de São Paulo, na noite de 30 de outubro.

Leonardo de Souza Alves foi preso após ser contido por pedestres quando tentava roubar outra vítima no Capão Redondo, também na zona sul. Ele estava armado e conseguiu ser imobilizado até a chegada da GCM.

Na delegacia, ao ser identificado, a polícia verificou que o suspeito de roubo era procurado por latrocínio. Ele havia sido identificado como autor da morte de Silva pela 1ª Delegacia da Divisão de Investigações sobre Crimes Contra o Patrimônio do Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais).