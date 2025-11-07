Pelo segundo ano, imagens do Provão Paulista vazaram nas redes sociais. A prova, criada pelo governo Tarcísio de Freitas (Republicanos), seleciona estudantes para vagas nas principais universidades do país, como USP, Unicamp e Unesp.

A aplicação teve início nesta terça-feira (4) e segue até o dia 12. Em redes sociais, como Tik Tok e X, há dezenas de vídeos com imagens das questões da prova e até o gabarito já preenchido.

A Secretaria Estadual de Educação confirmou que as imagens que circulam são mesmo da prova. No entanto, diz se tratar de "ocorrências pontuais de indisciplina, como o uso indevido de celular por alguns alunos."