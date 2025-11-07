Um homem de 27 anos foi preso na quarta-feira por suspeita de invadir o apartamento de uma vizinha e furtar itens pessoais da vítima, em Patos de Minas, na região de Alto do Parnaíba, em Minas Gerais.

Homem foi preso após a vítima suspeitar e instalar câmeras de segurança dentro do próprio apartamento. A mulher, uma jovem de 26 anos, já havia notado há alguns meses o sumiço de itens pessoais, como calcinhas, pen drives e até mesmo dinheiro, por isso colocou o equipamento de monitoramento em seu imóvel. As informações são da Polícia Militar de Minas Gerais.

Na quarta-feira, dia da prisão, o suspeito foi filmado entrando no apartamento da vizinha no horário em que ela não estava em casa. Nas imagens, é possível ver quando o homem, sem camisa, entra no imóvel e começa a circular. Em determinado momento, ele vai até um cômodo, nota a câmera de segurança e sai em seguida de posse de alguns objetos furtados.