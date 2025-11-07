07 de novembro de 2025
RJ: Polícia investiga câmera instalada em banheiro escolar; VÍDEO

Imagens feitas por alunos mostram o dispositivo instalado no portal do banheiro.
Estudantes do Centro Educacional Orion, em Bangu, na zona oeste do Rio de Janeiro, denunciaram a descoberta de uma câmera escondida no banheiro da escola. O equipamento foi apreendido pela Polícia Civil, que abriu investigação. As informações são do SBT News.

Imagens feitas por alunos mostram o dispositivo instalado no portal do banheiro. A suspeita é de que a câmera estivesse ligada a um sistema interno de monitoramento da direção, hipótese que será analisada pela perícia.

Agentes da Delegacia de Bangu recolheram o equipamento e intimaram os responsáveis pela instituição para depor. Em nota, o colégio negou as acusações e afirmou que todas as câmeras do local estão instaladas apenas em áreas comuns, como corredores e portões, com o objetivo de garantir a segurança dos alunos.

