Estudantes do Centro Educacional Orion, em Bangu, na zona oeste do Rio de Janeiro, denunciaram a descoberta de uma câmera escondida no banheiro da escola. O equipamento foi apreendido pela Polícia Civil, que abriu investigação. As informações são do SBT News.

Imagens feitas por alunos mostram o dispositivo instalado no portal do banheiro. A suspeita é de que a câmera estivesse ligada a um sistema interno de monitoramento da direção, hipótese que será analisada pela perícia.