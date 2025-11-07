O laudo do Instituto Médico Legal confirmou que o policial militar Édipo Gomiero Sibaldeli torturou e matou a esposa, a também PM Thays Soares Cordeiro Sibaldeli, antes de se suicidar em Guaianases, zona leste de São Paulo. O caso, agora tratado como feminicídio seguido de suicídio, foi divulgado pela Polícia Científica nesta sexta-feira (7).

Relembre o caso: PMs são encontrados mortos em casa, em São Paulo

Segundo a perícia, Thays sofreu espancamento prolongado, com múltiplas lesões, mordidas e sinais de agressão intensa. A arma da vítima foi encontrada em outro cômodo, indicando que ela não pôde se defender. Os peritos estimam que Édipo tenha ficado cerca de quatro horas dentro da casa após o crime.