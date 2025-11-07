07 de novembro de 2025
CRISE DOS HOTÉI

Delegações de 27 países ainda negociam hospedagem na COP30

Por Gabriel Gama | da Folhapress
| Tempo de leitura: 1 min
O balanço divulgado nesta sexta-feira (7) indica que houve apenas uma nova confirmação desde a segunda (3).
A três dias do início oficial da COP30, delegações de 27 países ainda negociam hospedagem em Belém, enquanto 160 nações confirmaram ter reservas de acomodação.A informação é da Secop (Secretaria Extraordinária para a COP30), vinculada à Casa Civil do governo brasileiro. O balanço divulgado nesta sexta-feira (7) indica que houve apenas uma nova confirmação desde a segunda (3), quando 159 países tinham garantido um local para ficar.

Leia mais: COP30: crise dos hotéis de Belém mobiliza diplomatas

Considerando que a convenção da ONU para o clima é formada por 197 Estados mais a União Europeia, dez países não informaram sua condição de hospedagem ao governo.

Ana Toni, diretora-executiva da COP30, disse em entrevista recente à Folha que 191 países estão credenciados para o evento, marcado para iniciar na próxima segunda (10). O boletim da hospedagem, porém, indica que 31 dessas delegações seguem negociando reservas.

O governo brasileiro criou em 18 de agosto uma força-tarefa para contatar individualmente as delegações e orientar a reserva de acomodação, após o tema de tornar uma crise internacional devido aos preços exorbitantes de hotéis em Belém.

