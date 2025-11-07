A três dias do início oficial da COP30, delegações de 27 países ainda negociam hospedagem em Belém, enquanto 160 nações confirmaram ter reservas de acomodação.A informação é da Secop (Secretaria Extraordinária para a COP30), vinculada à Casa Civil do governo brasileiro. O balanço divulgado nesta sexta-feira (7) indica que houve apenas uma nova confirmação desde a segunda (3), quando 159 países tinham garantido um local para ficar.

Considerando que a convenção da ONU para o clima é formada por 197 Estados mais a União Europeia, dez países não informaram sua condição de hospedagem ao governo.