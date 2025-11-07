Um policial militar aposentado, de 57 anos, foi capturado em casa na quarta (5) em Marataízes, sul do Espírito Santo, acusado de estuprar uma criança de 12 anos e tentar comprar seu silêncio com dinheiro.

A investigação começou depois que a mãe da vítima procurou a delegacia local. A menina relatou ter sofrido abusos sexuais e recebido oferta de dinheiro para não contar nada.

Ao chegar no imóvel, o suspeito admitiu que a criança esteve lá, mas disse que ela só fez limpeza no local.