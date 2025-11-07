Um policial militar aposentado, de 57 anos, foi capturado em casa na quarta (5) em Marataízes, sul do Espírito Santo, acusado de estuprar uma criança de 12 anos e tentar comprar seu silêncio com dinheiro.
A investigação começou depois que a mãe da vítima procurou a delegacia local. A menina relatou ter sofrido abusos sexuais e recebido oferta de dinheiro para não contar nada.
Ao chegar no imóvel, o suspeito admitiu que a criança esteve lá, mas disse que ela só fez limpeza no local.
Na casa, agentes encontraram um preservativo usado, revólver .32 com número suprimido, cinco cartuchos intactos, uma réplica de arma e um celular. Ele não tinha porte do revólver.
O homem responderá por estupro de vulnerável e porte ilegal de arma. Tudo foi enviado para exame pericial e ele continua preso aguardando decisão judicial.