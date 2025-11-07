O Sampi Day 2025, realizado na quinta-feira, 6, no Pátio Go On, em Campinas, marcou os três anos de atuação da Rede Sampi e reuniu representantes dos sete portais afiliados para debater o futuro do jornalismo digital e o impacto crescente da inteligência artificial nas rotinas de redação, distribuição e relacionamento com o público. A rede Sampi é hoje o maior grupo regional do interior paulista e um dos mais relevantes do país, com audiência superior a 10 milhões de leitores e 500 milhões de impactos nas suas redes sociais por mês.

A abertura foi conduzida por Corrêa Neves Jr., CEO da Rede Sampi e diretor do Portal GCN, que falou sobre os desafios e oportunidades trazidos pelo avanço da inteligência artificial e a incorporação dos chatbots, como o ChatGPT e Gemini, no cotidiano das pessoas.

Corrêa destacou que a inteligência artificial já atravessa a produção jornalística, desde a triagem e compreensão de dados até a personalização de conteúdos e as formas de relacionamento com o público, e que seus impactos vão se estender por todas as áreas numa velocidade muito superior ao que as pessoas imaginam.