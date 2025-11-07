O Sampi Day 2025, realizado na quinta-feira, 6, no Pátio Go On, em Campinas, marcou os três anos de atuação da Rede Sampi e reuniu representantes dos sete portais afiliados para debater o futuro do jornalismo digital e o impacto crescente da inteligência artificial nas rotinas de redação, distribuição e relacionamento com o público. A rede Sampi é hoje o maior grupo regional do interior paulista e um dos mais relevantes do país, com audiência superior a 10 milhões de leitores e 500 milhões de impactos nas suas redes sociais por mês.
A abertura foi conduzida por Corrêa Neves Jr., CEO da Rede Sampi e diretor do Portal GCN, que falou sobre os desafios e oportunidades trazidos pelo avanço da inteligência artificial e a incorporação dos chatbots, como o ChatGPT e Gemini, no cotidiano das pessoas.
Corrêa destacou que a inteligência artificial já atravessa a produção jornalística, desde a triagem e compreensão de dados até a personalização de conteúdos e as formas de relacionamento com o público, e que seus impactos vão se estender por todas as áreas numa velocidade muito superior ao que as pessoas imaginam.
Para ele, compreender a transformação e conduzi-la de forma coordenada dentro da rede é decisivo para manter relevância e profundidade. “O desafio não é substituir o jornalismo, mas fazer com que as ferramentas ampliem sua potência e capacidade de interpretar o real".
Corrêa Neves Jr também mostrou como a missão dos veículos regionais, como a própria Rede Sampi e seus portais afiliados, vai muito além de informar. “Somos espelho. É através de nosso trabalho que as cidades, as comunidades, se vêem, discutem e constroem a própria identidade. Criamos pertencimento. E isso nos faz não apenas úteis e necessários, mas também inevitáveis”.
Na sequência, o advogado especialista em Direito Digital, José Milagre, apresentou um panorama sobre o avanço da IA na comunicação, chamando atenção para os riscos de desinformação, para a importância da checagem contínua e para o equilíbrio entre automação e curadoria humana.
Augusto Conconi, do Google, aprofundou a discussão ao demonstrar como as plataformas já operam modelos preditivos de comportamento, reorganizando a forma como notícias são encontradas, sugeridas e consumidas - especialmente em regiões onde a proximidade territorial ainda é determinante para decidir o que importa. Também apresentou ferramentas do Gemini, modelo de IA do Google, e suas aplicações práticas no cotidiano das redações.
No período da tarde, Pedro Cohn, co-CEO da Denakop, que concentra o maior inventário (espaços publicitários digitais) do Brasil, abordou tendências de comportamento on-line e destacou que a relação do usuário com a informação está se tornando mais fragmentada, personalizada e orientada por comunidade.
Em seguida, Flávio Benvenuto, subsecretário de Comunicação Integrada do Governo do Estado, reforçou o papel estratégico dos veículos do interior na mediação entre políticas públicas e cotidiano das pessoas, lembrando que é no território local que a informação se transforma em vida concreta, debate e pertencimento.
Carlos Eduardo Silva (MVB Advogados) tratou de estratégias práticas voltadas à sustentabilidade financeira das empresas jornalísticas, como recuperação de créditos tributários e novos modelos contratuais adaptados à realidade das redações regionais.
A Rede Sampi, sediada em Campinas (Sampi Campinas), reúne GCN (Franca), Folha da Região (Araçatuba), JCNet (Bauru), Jornal de Jundiaí (Jundiaí), Jornal de Piracicaba, e OVALE (São José dos Campos), além do portal central Sampi.
Repercussão
O CEO do JCNET e diretor financeiro da Rede Sampi, Marco Antônio de Campos Oliveira, de Bauru, destacou a evolução da Rede Sampi ao longo dos anos e ressaltou como a Inteligência Artificial tem transformado a forma de pensar e atuar no jornalismo. "O nosso foco é criar conteúdo com credibilidade. Esse é o foco da Sampi: unir os portais de notícias de várias cidades. A cada ano, a gente vem inovando mais no evento. Este abordou parte técnica, parte tributária, parte de estratégia, parte de planejamento da Sampi. Foi muito bom".
O diretor de Jornalismo do JCNET, João Jabbour, disse que encontros como esse ajudam a compartilhar experiências, discutir desafios e buscar soluções em conjunto. "Avalio como extremamente produtivo em cada informação e opinião que ouvimos e pelo espírito que norteou o encontro, ou seja, o de anteciparmos a compreensão das grandes mudanças que estão ocorrendo no universo digital e no comportamento das pessoas".
Para o editor-chefe do GCN, Luciano Tortaro, uma certeza se destacou durante os debates no Sampi Day: no mundo das IAs, o jornalismo de qualidade, capaz de refletir sua própria comunidade, criando consonância e uma identidade coletiva, permanece perene. "E é esse o propósito da Rede Sampi, o de praticar um jornalismo produzido a partir do local onde as notícias acontecem. Uma rede formada por grandes e tradicionais empresas de comunicação, profundamente enraizadas nas regiões onde atuam e parte da história de cada uma delas".
"A IA já é realidade, trata-se de um salto evolutivo tecnológico irrefreável, capaz de provocar transformações profundas em todo o mundo. Isso inclui, obviamente, a forma como consumimos, produzimos e distribuímos informação jornalística, como conectamos a nossa comunidade de leitores ao jornalismo de qualidade, cada dia mais relevante”, disse Guilhermo Codazzi, editor-chefe do portal OVALE, sediado em São José dos Campos e com atuação em todo o Vale do Paraíba. “A IA é uma ferramenta poderosa a serviço do jornalismo. Que sejamos protagonistas neste momento disruptivo da história, adaptando-nos aos novos tempos, sem perder tempo com o que já é pretérito, e empregando as novas tecnologias a serviço da informação e de nossas comunidades".
A editora-chefe do Jornal de Jundiaí, Ariadne Gattolini, destacou a importância de a rede manter diálogo com as cidades do interior e afirmou que esses municípios são verdadeiras potências. "Eu acho que o interior de São Paulo é outro país, então a Sampi teve a lógica de fazer essa integração entre as cidades".
Ana Eliza Assis Lemos Cenci, diretora da Folha da Região, de Araçatuba, ressaltou a importância do encontro e afirmou estar confiante em relação ao futuro. "Eu acredito muito no trabalho conjunto, na troca de experiências. Então, essa reunião, para mim, foi muito produtiva. Acredito que isso só tem a acrescentar ao nosso trabalho".