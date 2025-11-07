A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou o recolhimento de pratos plásticos da marca Guzzini por risco de liberação de substâncias tóxicas em contato com alimentos. A medida, publicada na quarta-feira (5), proíbe a venda, importação, distribuição e propaganda do produto identificado como Prato de Sopa Plástico Blues, código 229596, fabricado pela empresa Refemabim Comércio Importação e Exportação de Eletro Eletrônicos Ltda.

De acordo com a Anvisa, testes feitos para avaliar a migração da substância melamina – material usado na fabricação dos pratos – apresentaram resultados insatisfatórios. Isso significa que parte do composto pode passar dos utensílios para os alimentos, representando risco à saúde.