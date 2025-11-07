O Supremo Tribunal Federal formou maioria nesta sexta-feira (7) para manter a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro a 27 anos e 3 meses de prisão por liderar a chamada trama golpista. A decisão foi tomada pela Primeira Turma da Corte, que rejeitou o recurso apresentado pela defesa.
Os ministros Alexandre de Moraes, Flávio Dino e Cristiano Zanin já votaram pela rejeição dos embargos de declaração, que pediam a revisão da sentença sob alegação de omissões e contradições. Com o placar de 3 a 0, resta apenas o voto da ministra Cármen Lúcia.
A defesa de Bolsonaro afirmou que a condenação era injusta e que não há provas de sua participação em planos golpistas ou em supostos atentados a autoridades. Moraes, relator do caso, reafirmou que o papel de liderança de Bolsonaro no grupo ficou comprovado.
Os mesmos ministros também votaram pela manutenção da pena dos demais condenados, incluindo generais e ex-ministros como Braga Netto, Augusto Heleno e Anderson Torres.