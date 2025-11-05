Um homem de 53 anos morreu após ser atingido por um tiro no peito, em Iraceminha, na região Oeste de Santa Catarina. O caso ocorreu no sábado, mas repercutiu agora após a Polícia Civil divulgar as imagens e prender o suspeito.

Valtenir Machado estava na frente da própria casa quando foi atingido por um tiro no peito. Mesmo baleado, ele conseguiu chamar a esposa e apontar para o autor do disparo. O crime foi filmado por câmeras de segurança.

Após apontar o suspeito, Valtenir desmaiou nos braços da esposa. Ele chegou a ser socorrido e levado ao hospital municipal, mas não resistiu.