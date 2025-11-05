A Polícia Civil da Bahia investiga um suposto plano de quatro estudantes para envenenar duas professoras em uma escola da rede estadual localizada em Salvador, no bairro São Caetano. A ocorrência foi registrada na sexta-feira (31).

A apuração está sendo feita pela DAI (Delegacia para o Adolescente Infrator), que não revelou os nomes das pessoas envolvidas. As professoras dão aulas de matemática e inglês.

Quatro adolescentes teriam planejado "entregar doces possivelmente envenenados aos docentes", afirmou a Polícia Civil, em nota enviada à reportagem nesta quarta-feira (5).