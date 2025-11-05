05 de novembro de 2025
BAHIA

PC investiga suposto plano de alunos para envenenar professoras

Folhapress
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/PC-BA
Polícia Civil da Bahia investiga suposto plano de estudantes para envenenar professoras em uma escola pública de Salvador
Polícia Civil da Bahia investiga suposto plano de estudantes para envenenar professoras em uma escola pública de Salvador

A Polícia Civil da Bahia investiga um suposto plano de quatro estudantes para envenenar duas professoras em uma escola da rede estadual localizada em Salvador, no bairro São Caetano. A ocorrência foi registrada na sexta-feira (31).

A apuração está sendo feita pela DAI (Delegacia para o Adolescente Infrator), que não revelou os nomes das pessoas envolvidas. As professoras dão aulas de matemática e inglês.

Quatro adolescentes teriam planejado "entregar doces possivelmente envenenados aos docentes", afirmou a Polícia Civil, em nota enviada à reportagem nesta quarta-feira (5).

Ainda de acordo com a polícia, a investigação está em andamento e laudos periciais são aguardados.

A SEC (Secretaria da Educação do Estado da Bahia) afirmou em nota que a direção da escola se reuniu com as famílias dos estudantes e equipes de saúde multidisciplinar para "prestar assistência a toda comunidade escolar".

"A SEC reafirma seu compromisso com o bem-estar e a segurança de professores, funcionários e estudantes para garantir um ambiente escolar propício a uma aprendizagem de qualidade para todos", informou a pasta, em nota.

Em um áudio divulgado pelo G1, e atribuído pelo veículo a uma das professoras, a mulher afirma que a motivação dos estudantes seria a possibilidade de eles ficarem de recuperação nas disciplinas.

No áudio, ela também afirma que o plano dos estudantes foi ouvido por uma pessoa ligada à direção da escola. Quando confrontados, os adolescentes teriam confessado a intenção.

