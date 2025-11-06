Um vigilante que processou a empresa onde trabalhava por ter sido proibido de usar barba perdeu a ação na Justiça do Trabalho e não será indenizado. O Tribunal Regional do Trabalho do Rio Grande do Sul manteve a decisão de primeira instância, que considerou a regra válida por motivos de segurança.

Segundo a CNN, a empresa de transporte de valores alegou que a proibição visa a facilitar a identificação dos funcionários em situações de risco. O tribunal concordou e destacou que, em atividades com alto grau de perigo, a segurança pode se sobrepor às preferências pessoais de aparência.