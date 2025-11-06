06 de novembro de 2025
O QUE DIZ A CLT?

Vigilante perde processo contra empresa que proibiu barba

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução/Marissa Lewis/Unplash
Imagem ilustrativa.
Imagem ilustrativa.

Um vigilante que processou a empresa onde trabalhava por ter sido proibido de usar barba perdeu a ação na Justiça do Trabalho e não será indenizado. O Tribunal Regional do Trabalho do Rio Grande do Sul manteve a decisão de primeira instância, que considerou a regra válida por motivos de segurança. 

Segundo a CNN, a empresa de transporte de valores alegou que a proibição visa a facilitar a identificação dos funcionários em situações de risco. O tribunal concordou e destacou que, em atividades com alto grau de perigo, a segurança pode se sobrepor às preferências pessoais de aparência.

A magistrada entendeu que a norma interna não configurou abuso de poder nem violação à dignidade do trabalhador. Segundo a CLT, só há dano moral quando há ofensa à esfera moral ou existencial da pessoa, o que, para o tribunal, não existiu neste caso.

