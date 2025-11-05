A Justiça do Distrito Federal condenou uma mulher a pagar R$ 5 mil o ex-namorado após acusá-lo falsamente de estupro. A decisão é da 3ª Vara Cível de Taguatinga.

Segundo o tribunal, o inquérito foi arquivado depois que a perícia comprovou que a relação entre os dois foi consensual. A mulher, além de registrar boletim de ocorrência, espalhou a falsa acusação entre vizinhos e conhecidos, o que afetou a reputação do homem e o levou a desenvolver depressão e crises de ansiedade.