'BIPOLAR'

Mulher tem que pagar R$5 mil ao ex por falsa acusação de estupro

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução/Tingey Injury Law Firm/Unsplash
A mulher, além de registrar boletim de ocorrência, espalhou a falsa acusação entre vizinhos e conhecidos.
A Justiça do Distrito Federal condenou uma mulher a pagar R$ 5 mil o ex-namorado após acusá-lo falsamente de estupro. A decisão é da 3ª Vara Cível de Taguatinga.

Segundo o tribunal, o inquérito foi arquivado depois que a perícia comprovou que a relação entre os dois foi consensual. A mulher, além de registrar boletim de ocorrência, espalhou a falsa acusação entre vizinhos e conhecidos, o que afetou a reputação do homem e o levou a desenvolver depressão e crises de ansiedade.

Em sua defesa, a ré alegou que não agiu de má-fé e que sofre de transtornos psiquiátricos graves, incluindo esquizofrenia e transtorno afetivo bipolar.

