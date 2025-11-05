A Secretaria de Saúde do Espírito Santo confirmou que ao menos nove pessoas contaminadas no surto de uma doença misteriosa no Hospital Santa Rita de Cássia, em Vitória, testaram positivo para a presença do fungo histoplasma, comum em fezes de animais como aves e morcegos.

O fungo é responsável por causar histoplasmose, uma doença que pode ser assintomática ou evoluir para óbito. As vítimas da contaminação apresentaram sintomas como febre, dor no corpo e falta de ar.