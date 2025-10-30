O número de pacientes atingidos por uma contaminação misteriosa -de causa ainda não identificada- no Hospital Santa Rita, em Vitória, subiu para 88 na quarta-feira (29).

Os pacientes relatam sintomas como febre, dores no corpo e dificuldade para respirar.

De acordo com o último boletim da Secretaria da Saúde do Espírito Santo, entre os afetados estão 63 funcionários, 10 pacientes e 15 acompanhantes. Desses, 20 estão internados, sendo 5 na UTI.