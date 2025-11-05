A Justiça Federal determinou que operadoras de telefonia criem um canal exclusivo para denúncias e bloqueiem, em até 24 horas, linhas usadas em golpes de falsos advogados em Mato Grosso do Sul. A decisão atendeu parcialmente a um pedido da OAB-MS, que vai centralizar as queixas e repassá-las às empresas.

Segundo o presidente da entidade, Bitto Pereira, a medida é um avanço no combate a fraudes que usam nomes e fotos de advogados para enganar vítimas e pedir transferências. A OAB-MS já registrou cerca de mil casos neste ano. Uma nova audiência deve discutir, na próxima semana, a inclusão de plataformas como WhatsApp, Facebook e Instagram na ação.