05 de novembro de 2025
Portal Sampi

Portal Sampi
Portal Sampi

buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi nas Redes Sociais | @sampi_noticias
DEVER DAS OPERADORAS

Golpe do falso advogado: Justiça exige bloqueio de linhas

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução/emgadvogados
Nova audiência deve discutir a inclusão de plataformas como WhatsApp, Facebook e Instagram na ação.
Nova audiência deve discutir a inclusão de plataformas como WhatsApp, Facebook e Instagram na ação.

A Justiça Federal determinou que operadoras de telefonia criem um canal exclusivo para denúncias e bloqueiem, em até 24 horas, linhas usadas em golpes de falsos advogados em Mato Grosso do Sul. A decisão atendeu parcialmente a um pedido da OAB-MS, que vai centralizar as queixas e repassá-las às empresas.

Leia mais: Justiça condena bancos e techs em golpe do falso advogado

Segundo o presidente da entidade, Bitto Pereira, a medida é um avanço no combate a fraudes que usam nomes e fotos de advogados para enganar vítimas e pedir transferências. A OAB-MS já registrou cerca de mil casos neste ano. Uma nova audiência deve discutir, na próxima semana, a inclusão de plataformas como WhatsApp, Facebook e Instagram na ação.

As informações são do Campo Grande News.

Comentários

Comentários