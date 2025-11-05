05 de novembro de 2025
SÃO PAULO

Motorista joga carro contra dupla e frustra assalto

O caso aconteceu na Rua Américo Samarone, no bairro do Sacomã.
Um motorista de 50 anos impediu um assalto ao jogar seu carro contra dois criminosos que tentavam roubar um pedestre na zona sul de São Paulo, na manhã dessa terça-feira (4). O caso aconteceu na Rua Américo Samarone, no bairro do Sacomã.

Segundo a Polícia Civil, a vítima, de 43 anos, caminhava quando foi abordada por dois homens de moto. Um deles desceu armado e levou o celular. Ao ver a cena, o motorista lançou o carro contra os assaltantes, prensando a motocicleta contra a parede.

Os suspeitos conseguiram fugir e um deles atirou ontra o motorista, que não foi atingido. A moto usada no crime havia sido furtada e foi apreendida. O condutor do carro foi levado ao Hospital São Camilo Ipiranga com dores causadas pela batida.

A polícia informou ainda que a dupla cometeu outro roubo minutos antes, também no Sacomã, com apoio de um terceiro suspeito. O caso é investigado. As informações são da CNN Brasil.

