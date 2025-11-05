Um motorista de 50 anos impediu um assalto ao jogar seu carro contra dois criminosos que tentavam roubar um pedestre na zona sul de São Paulo, na manhã dessa terça-feira (4). O caso aconteceu na Rua Américo Samarone, no bairro do Sacomã.
Segundo a Polícia Civil, a vítima, de 43 anos, caminhava quando foi abordada por dois homens de moto. Um deles desceu armado e levou o celular. Ao ver a cena, o motorista lançou o carro contra os assaltantes, prensando a motocicleta contra a parede.
Os suspeitos conseguiram fugir e um deles atirou ontra o motorista, que não foi atingido. A moto usada no crime havia sido furtada e foi apreendida. O condutor do carro foi levado ao Hospital São Camilo Ipiranga com dores causadas pela batida.
A polícia informou ainda que a dupla cometeu outro roubo minutos antes, também no Sacomã, com apoio de um terceiro suspeito. O caso é investigado. As informações são da CNN Brasil.