Um motorista de 50 anos impediu um assalto ao jogar seu carro contra dois criminosos que tentavam roubar um pedestre na zona sul de São Paulo, na manhã dessa terça-feira (4). O caso aconteceu na Rua Américo Samarone, no bairro do Sacomã.

Segundo a Polícia Civil, a vítima, de 43 anos, caminhava quando foi abordada por dois homens de moto. Um deles desceu armado e levou o celular. Ao ver a cena, o motorista lançou o carro contra os assaltantes, prensando a motocicleta contra a parede.