RIO DE JANEIRO

Condutora reage a assalto e atropela ladrões em moto; VÍDEO

Suspeitos foram identificados como Thiago Félix Vieira da Silva, de 25 anos, e Tiago Gabriel de Brito Oliveira, de 18.
Uma motorista reagiu a um assalto na noite desta terça-feira (21), no Jardim Botânico, na Zona Sul do Rio, e jogou o carro contra dois criminosos que estavam de moto. O Jeep Renegade blindado prensou a dupla contra o canteiro da Rua Lopes Quintas, informou o G1.

Imagens de câmeras de segurança mostram quando os ladrões se aproximam e anunciam o assalto. A mulher acelera o carro e derruba a moto, imobilizando os bandidos. Bombeiros foram acionados para retirar os suspeitos, que ficaram presos sob o veículo.

Identificados como Thiago Félix Vieira da Silva, de 25 anos, e Tiago Gabriel de Brito Oliveira, de 18, os dois foram levados ao Hospital Miguel Couto e depois encaminhados à delegacia. O mais novo já tinha três anotações criminais - por homicídio, porte ilegal de arma e resistência. Um terceiro comparsa fugiu.

Segundo a Polícia Civil, o grupo é da comunidade da Mangueira e age na Zona Sul, escolhendo mulheres e idosas como principais vítimas. A moto usada no crime tinha a placa adulterada.

