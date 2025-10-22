Condutora reage a assalto e atropela ladrões em moto; VÍDEO

Uma motorista reagiu a um assalto na noite desta terça-feira (21), no Jardim Botânico, na Zona Sul do Rio, e jogou o carro contra dois criminosos que estavam de moto. O Jeep Renegade blindado prensou a dupla contra o canteiro da Rua Lopes Quintas, informou o G1.

Imagens de câmeras de segurança mostram quando os ladrões se aproximam e anunciam o assalto. A mulher acelera o carro e derruba a moto, imobilizando os bandidos. Bombeiros foram acionados para retirar os suspeitos, que ficaram presos sob o veículo.