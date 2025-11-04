A FAB (Força Aérea Brasileira) vai fechar parte do espaço aéreo de Belém (PA) durante a realização da COP30, conferência das Nações Unidas sobre mudanças climáticas, restringirá aviões, promete derrubar drones em áreas proibidas e fará reabastecimento de caças equipados com mísseis em pleno voo.

A COP ocorre de 10 a 21 de novembro e será precedida por um encontro de líderes mundiais, nesta quinta (6) e sexta-feira (7) - as restrições aéreas vão até sábado (8).

As ações de defesa aeroespacial foram detalhadas nesta terça-feira (4) em Brasília pelo COMAE (Comando de Operações Aeroespaciais), da Aeronáutica.