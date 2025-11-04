Em seu segundo dia de visita ao Brasil, o príncipe William, herdeiro do trono do Reino Unido, anunciou nesta terça-feira (4), no Rio de Janeiro, uma parceria internacional para proteger lideranças indígenas que atuam na defesa da amazônia.

O programa, batizado de "Protect the Protectors" (Proteja os Protetores), prevê assistência jurídica e um fundo de resposta emergencial para apoiar indígenas em situação de risco, incluindo evacuação, abrigos seguros e comunicações protegidas.

O objetivo é enfrentar o aumento da violência contra defensores ambientais na região, onde 393 casos foram registrados em 2023 e 2024, segundo dados citados durante o evento.