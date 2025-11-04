04 de novembro de 2025
O SEU É UM DELES?

Saiba quais os nomes e sobrenomes mais comuns do Brasil

Por Bruno de Freitas Moura | da Agência Brasil
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução/ Agencia Brasil
Maria, José, Silva e Santos lideram ranking do IBGE.
Maria, José, Silva e Santos lideram ranking do IBGE.

O Brasil é um país formado principalmente por Marias, Josés, Silvas e Santos. De cada cem brasileiros, seis são Marias. Elas somam 12,3 milhões de pessoas.

Nas cidades cearenses de Morrinhos e Bela Cruz, as Marias somam 22% da população.

Já os Silvas são 34 milhões de brasileiros ou 16% da população. Em seis cidades de Pernambuco e Alagoas, os Silva são mais de 60% da população.

As revelações fazem parte do site Nomes do Brasil, divulgado nesta terça-feira (4) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A ferramenta interativa permite consultar a ocorrência, período de nascimento, concentração geográfica e idade mediana de pessoas com determinados nomes e sobrenomes.

O levantamento retrata a população brasileira em 1º de agosto de 2022, data base do Censo 2022.

>> Confira aqui curiosidades sobre seu nome e sobrenome.

O período de ocorrência do nome permite identificar, por exemplo, que o pico de nascimento de Marias foi de 1960 a 1969, com 2,5 milhões. Já entre 2020 e 2022, a quantidade ficou em 517 mil.

Já nomes como Gael, Ravi e Valentina tiveram crescimento vertiginoso a partir de 2010. Se na primeira década do século 21 nasceram 763 pessoas chamadas Gael, entre 2020 e 2022 foram 96,5 mil.

Ao todo, o IBGE identificou mais de 140 mil nomes e 200 mil sobrenomes. Não há diferenciação entre sinais gráficos, ou seja, não há diferenciação entre Tamara e Tâmara. Já casos como Ana e Anna, Luís e Luiz, os nomes são contabilizados separadamente.

Confira os nomes e sobrenomes mais populares no país:

Mulheres

Maria: 12.224.470 pessoas
Ana: 3.929.951
Francisca: 661.582
Julia: 646.239
Antonia: 552.951
Juliana: 536.687
Adriana: 533.801
Fernanda: 520.705
Márcia: 520.013
Patrícia: 499.140
 
Homens

José: 5.141.822 pessoas
João: 3.410.873
Antônio: 2.231.019
Francisco: 1.659.196
Pedro: 1.613.671
Carlos: 1.468.116
Lucas: 1.332.182
Luiz: 1.326.222
Paulo: 1.326.222
Gabriel: 1.201.030

Sobrenomes

Silva: 34.030.104 pessoas
Santos: 21.367.475
Oliveira: 11.708.947
Souza: 9.197.158
Pereira: 6.888.212
Ferreira: 6.226.228
Lima: 6.094.630
Alves: 5.756.825
Rodrigues: 5.428.540
Costa: 4.861.083

