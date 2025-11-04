O vazamento de combustível de aviões atingiu um canal no bairro do Ibura, na Zona Sul do Recife, matando animais aquáticos e causando mau cheiro na região. O problema foi identificado por moradores da Rua Tenente Portela, que denunciaram o caso e afirmam ter resgatado 14 cágados, dos quais nove morreram. As informações são do G1.

A Aena, administradora do Aeroporto Internacional dos Guararapes, confirmou ter detectado a presença de combustível na rede de águas pluviais no sábado (1º) e disse estar investigando o incidente junto às empresas responsáveis pelo abastecimento das aeronaves. A Raízen, uma das companhias envolvidas, afirmou que também apura o caso.