O Tribunal de Justiça do Distrito Federal mandou o X (ex-Twitter) apagar uma publicação do deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) em que ele chama o PT de "Partido dos Traficantes". Cabe recurso da decisão.

A rede social deve apagar o post em até 48 horas após ser notificada pela Justiça. Caso não cumpra, a plataforma fica "sob de apuração de responsabilidade civil por danos decorrentes da sobredita publicação". A reportagem entrou em contato com a equipe do deputado e aguarda um retorno. A reportagem também tenta localizar representantes do X no Brasil.

O juiz afirmou que imunidade parlamentar vale para falas feitas dentro da Câmara dos Deputados. "As assertivas pronunciadas em ambientes externos àquela casa legislativa, inclusive virtuais, somente estão imunes quando estritamente vinculadas ao exercício do mandato", disse o magistrado Wagner Pessoa Vieira.